Spagna: avvocato Boye su arresto Puigdemont, presto libero, mandato non può essere eseguito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, sarà liberato nei prossimi giorni in quanto il mandato d'arresto non può essere eseguito. E' quanto sostenuto dal legale del leader del partito Uniti per la Catalgona (JxCat), Gonzalo Boye, in alcune dichiarazioni rilasciate all'emittente radiofonica "Cadena Ser", definendo l'arresto "un'azione abbastanza stupida". Boye ha assicurato che Puigdemont, assistito da un team di avvocati italiani, si sente "tranquillo" e che la gioia di coloro che festeggiano per il suo arresto sarà di "breve durata". L'ex presidente della Catalogna è stato arrestato ad Alghero, in Sardegna, in applicazione del mandato di cattura emesso dal Tribunale supremo spagnolo. (Spm)