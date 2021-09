Cina: Xi interverrà ad inaugurazione del Forum Zhongguancun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping terrà un discorso video in occasione della cerimonia di apertura del Forum Zhongguancun 2021, che si svolgerà fino a martedì a Pechino. Zhongguancun, un'area nel nord-ovest di Pechino spesso definita la "Silicon Valley cinese", ospita le migliori università, istituti di ricerca e aziende high-tech della Cina. Il forum, una piattaforma nazionale chiave per l'apertura e l'innovazione, è stato fondato nel 2007. Xi ha inviato un messaggio di congratulazioni al forum nel 2019, sottolineando l'importanza dell’evento per consentire discussioni su tecnologie all'avanguardia, tendenze di crescita future del settore e iniziative per aiutare i Paesi a condividere piani di sviluppo. L'evento includerà conferenze, concorsi per l'innovazione, mostre e altre attività. Riunirà leader stranieri, i migliori scienziati e vincitori del premio Nobel, nonché leader aziendali e investitori, ha detto Jin Wei, vicesindaco di Pechino in una conferenza stampa all'inizio di questo mese. (Cip)