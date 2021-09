Cina: Pechino inietta liquidità per oltre un miliardo di dollari ad Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha emesso buoni del tesoro denominati in yuan per un valore di 8 miliardi di yuan (circa 1,24 miliardi di dollari Usa) ad Hong Kong. Lo ha riferito il ministero delle Finanze cinese, aggiungendo che l'emissione include 5 miliardi di yuan di obbligazioni a due anni, due miliardi di yuan di obbligazioni a cinque anni e un miliardo di yuan di obbligazioni a dieci anni. Un totale di 20 miliardi di yuan di buoni del tesoro denominati in yuan sarà emesso a Hong Kong quest'anno, ha fatto sapere il ministero. La Cina ha iniziato a vendere buoni del tesoro denominati in yuan a Hong Kong nel 2009. Alla fine di agosto, il valore dei buoni del emessi dal ministero ad Hong Kong ha raggiunto i 218 miliardi di yuan, secondo dati ufficiali. "Ciò ha sostenuto lo sviluppo delle attività offshore in yuan e consolidato la posizione di Hong Kong come centro finanziario internazionale", ha aggiunto il ministero. (Cip)