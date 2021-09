Cultura: presentato ieri "La scuola Cadlolo", libro-documento del primo fund raising pubblico-privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un racconto a più voci, fatto dalle persone che hanno ideato, promosso, accolto, elaborato il progetto e i lavori di restauro delle facciate della scuola Cadlolo di Roma, in Lungotevere Tor di Nona, tra via della Rondinella, via del Mastro e via dei Vecchiarelli. Il libro "La scuola Cadlolo a Roma. Restauro delle facciate", edito da Palombi Editori e Musa Comunicazione, che documenta il primo esempio di fund raising pubblico/privato, viene presentato allo Spazio Tritone in un convegno moderato da Elisabetta Maggini, Consigliere del cda di Sorgente Group. Hanno partecipato la Presidente del Municipio Roma I Centro, Sabrina Alfonsi, l'Assessore alle politiche educative e scolastiche del Municipio Roma I Centro, Giovanni Figà-Talamanca, il Direttore Direzione Tecnica Municipio Roma I Centro, Chiara Cecilia Cuccaro, il Direttore Progettazione e direzione Lavori, Paolo Rocchi e l'Amministratore Delegato di Urban Vision, Gianluca De Marchi. (segue) (Com)