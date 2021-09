Cultura: presentato ieri "La scuola Cadlolo", libro-documento del primo fund raising pubblico-privato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il restauro della scuola, realizzata tra il 1921 e il 1925 su progetto dell'architetto Vincenzo Fasolo, è stato finanziato interamente con fondi di operatori privati, reso possibile grazie all'esposizione di manifesti pubblicitari sui ponteggi necessari all'esecuzione delle opere. Il libro percorre le tappe del progetto di partenariato fra il Municipio Roma I Centro, che ha promosso l'intervento, e le aziende Sorgente Rem e Urban Vision che si sono riunite in Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) per restituire ai cittadini di Roma un bene comune, a costo zero per la collettività. I lavori di recupero delle facciate, iniziati lo scorso 5 marzo e che si concluderanno dopo 24 mesi, sono realizzati da Sorgente Rem, che fa capo a Sorgente Group Italia di Valter Mainetti - specializzata in restauri conservativi di immobili di pregio – e da Urban Vision - Media Company, leader nel fund raising, finalizzato alla tutela del patrimonio artistico e culturale. (segue) (Com)