Cultura: presentato ieri "La scuola Cadlolo", libro-documento del primo fund raising pubblico-privato (3)

- "Il restauro di una scuola storica da parte di una società del nostro gruppo, Sorgente Rem, si concretizza - ha affermato in una nota il Ceo di Sorgente Group Italia, Valter Mainetti – in un duplice obiettivo: riportare le facciate dell'edificio al loro splendore originario e restituire alla comunità un luogo, così importante per la sua funzione pubblica. Restaurare un edificio scolastico – aggiunge – non ha solo un valore artistico e conservativo, ma produce benessere diretto ai suoi cittadini ed è di esempio per le future generazioni. Come lo è la medaglia d'oro al valore militare, conferita proprio cento anni fa al giovanissimo Alberto Cadlolo, al quale è dedicata la scuola. Chiamato alle armi in giovanissima età, fu uno dei ragazzi del '99, dopo la disfatta di Caporetto. Divenuto sottotenente incontrò la morte – ricorda Mainetti – mentre coraggiosamente guidava i suoi soldati all'attacco sul monte Pertica, gruppo Monte Grappa, brandendo un fazzoletto tricolore. E in questa occasione offriamo la nostra disponibilità a restaurare direttamente il busto commemorativo". "Siamo fieri di essere promotori del restauro di una storica scuola di Roma e al contempo di restituire alla comunità un luogo importante per la sua funzione pubblica, proteggendo dal degrado un bene che appartiene a tutti i romani", sottolinea Elisabetta Maggini, Consigliere d'Amministrazione di Sorgente Group. (Com)