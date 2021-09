Fisco: stralcio cartelle fino a cinquemila euro, pronte istruzioni per annullamento automatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicate le regole dello stralcio dei debiti fino a cinquemila euro previsto dal decreto Sostegni. La circolare firmata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, si legge in una nota, vengono forniti chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche. In particolare, il 31 ottobre 2021 saranno stralciati in automatico tutti i debiti che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo fino a cinquemila euro, affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di cinquemila euro (inclusi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) va calcolato in relazione agli importi dei singoli carichi: possono accedere allo stralcio le persone fisiche che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30 mila euro e gli enti che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro. Il decreto Sostegni ha disposto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 fino a cinquemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore. Il rispetto del tetto va calcolato tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal calcolo gli aggi e gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. Se il contribuente ha più carichi iscritti a ruolo, conta l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i cinquemila euro, possono quindi beneficiare tutti dell’annullamento. (Com)