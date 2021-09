Romania: premier Citu, compensazione prezzo dell'energia in vigore dal primo novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto d'urgenza del governo romeno sulla compensazione del prezzo dell'energia entrerà in vigore il primo novembre per gli utenti, rispettivamente Pmi e piccole imprese. Lo ha detto il premier romeno, Florin Citu in una dichiarazione. "Voglio assicurarmi che ciò che facciamo per quanto riguarda la compensazione sia veloce, semplice e non coinvolga molto il consumatore. Parlo del consumatore nazionale e non e di piccole imprese e Pmi che non hanno lo stesso potere contrattuale di una grande impresa. Avremo queste soluzioni il prima possibile in vigore dal 1 novembre. Questo prodotto può essere utilizzato in altre situazioni eccezionali in futuro, per non venire ogni volta a inventare qualcosa di nuovo", ha affermato Citu. Secondo il primo ministro, ci sono risorse nel bilancio per questo progetto. Citu ha precisato che 5,3 milioni di famiglie, quasi 10 milioni di persone, beneficeranno di questo progetto. (Rob)