Energia: ministro Algeria Arkab incontra direttore generale Gazprom

- Il ministro algerino dell’Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, ha ricevuto ieri presso la sede del dicastero il direttore generale della compagnia russa Gazprom, Sergej Tumanov, alla presenza dell’ambasciatore di Russia in Algeria, Igor Belyaev. Al centro del colloquio fra le parti vi sono state le opportunità e potenzialità di investimenti e partenariato fra il gruppo algerino Sonatrach e Gazprom nel settore degli idrocarburi, in particolare per quanto riguarda l’esplorazione, la produzione, il trasporto, lo sviluppo di infrastrutture, il trattamento e la commercializzazione del gas. Il ministro di Algeri ha sottolineato da parte sua lo sviluppo del partenariato bilaterale nella raffinazione degli idrocarburi, che permetterà una migliore valorizzazione delle risorse, e ha invitato Gazprom e Sonatrach a esaminare le opportunità di partenariato in quest’ambito. Arkab ha inoltre approfittato dell’occasione per informare la delegazione di Mosca dei vantaggi offerti dalla nuova legge algerina sugli idrocarburi, che consente una partnership vantaggiosa per tutte le parti nello sviluppo di nuovi progetti in tutte le fasi dello sfruttamento delle risorse petrolifere. (segue) (Ala)