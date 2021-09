Energia: ministro Algeria Arkab incontra direttore generale Gazprom (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha inoltre evidenziato la necessità di trovare e attuare meccanismi che permettano di accelerare l’attuazione dei progetti in corso tra Sonatrach e Gazprom, invitando d’altra parte le compagnie russe a essere maggiormente presenti in Algeria e a creare ulteriori partenariati. L’ambasciatore russo da parte sua si è detto molto soddisfatto della qualità delle relazioni bilaterali, esprimendo l’interesse delle compagnie russe a sviluppare opportunità di affari e investimenti tra i due Paesi anche nel settore delle miniere algerine, particolarmente nell’ambito dei metalli preziosi e rari. Arkab e il diplomatico hanno anche avuto uno scambio di opinioni sull’evoluzione del mercato petrolifero, e hanno accolto con favore il dialogo tra i Paesi dell’Opec e i Paesi non-Opec per la sua stabilizzazione. (Ala)