Superbonus: De Lise (commercialisti), molti dubbi, subito istanza ad Agenzia Entrate (2)

- "I dubbi sulla tematica, sia dal punto di vista contabile e fiscale che burocratico, sono numerosissimi - aggiunge il numero uno dei giovani commercialisti - Un altro esempio riguarda la possibilità di correggere la comunicazione di opzione di cessione del credito art. 121 dl 34/2020, che al momento non è prevista. Gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate stanno ricevendo numerose richieste in tal senso, ma sembra che l'accesso alle comunicazioni presentate non sia consentito ai professionisti. Sarebbe auspicabile - evidenzia De Lise - un chiarimento da parte degli uffici centrali dell'Agenzia. Probabilmente potrebbe essere sufficiente ammettere la possibilità di presentare istanze in autotutela per la correzione delle comunicazioni, e abilitare i funzionari territoriali a operare manualmente per inserire le correzioni. Dal canto nostro, continueremo a vigilare, a raccontare, a criticare - se necessario - e a provare a risolvere i dubbi dei nostri iscritti e dei professionisti in generale". (Ren)