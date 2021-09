Imprese: Saipem presenta soluzioni su gas e low carbon a Gastech 2021 a Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem ha presentato le sue tecnologie più innovative sul gas e low carbon nel corso di Gastech 2021, l’appuntamento internazionale più importante a livello mondiale nel settore del gas e che si è svolto a Dubai dal 21 al 23 settembre. Stando al relativo comunicato stampa, l’evento ha riunito leader ed esperti nel settore dell’energia per parlare di temi quali gas naturale liquefatto, idrogeno e nuove tecnologie. Le tecnologie innovative che Saipem ha portato al Gastech, prosegue la nota, riguardano la produzione, il trasporto e il trattamento del gas: focus principale è stato l’orientamento verso la neutralità carbonica e le soluzioni di valorizzazione del gas e delle fonti di energia pulita per fornire soluzioni sostenibili a basse emissioni di anidride carbonica. In particolare, sono state presentate le ultime implementazioni relative alla tecnologia proprietaria Liqueflex, rivolta al mercato della liquefazione del gas naturale su piccola e media scala, che consiste in un processo di liquefazione del gas naturale, applicato ad impianti di produzione Gnl che consente di abbattere costi e tempi di realizzazione, di ridurre notevolmente gli investimenti nelle infrastrutture marittime dedicate ad accogliere grandi navi per il trasporto di Gnl, nonché l'impatto ambientale connesso ai trasporti marittimi e stradali, favorendo alternative ai combustibili liquidi tradizionali. (segue) (Com)