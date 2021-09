Imprese: Saipem presenta soluzioni su gas e low carbon a Gastech 2021 a Dubai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem, inoltre, ha presentato le ultime high efficiency regasification solutions, ovvero le soluzioni ad alta efficienza per la rigassificazione, un settore in cui c’è un parziale spreco di risorse e di efficienza con livelli ancora alti di carbon footprint a causa dei processi della catena dell’intera catena del valore del Gnl ad alta intensità energetica a causa delle proprietà del gas naturale: le soluzioni proposte dall’azienda in tale ambito sono focalizzate all’utilizzo efficiente dell’energia e al recupero dell’energia fredda, Importante anche l’utilizzo di modelli di scoring per guidare le scelte dei clienti attraverso il portafoglio di tecnologie proprietarie Saipem in base alle esigenze. È stata anche l’occasione per l’azienda, prosegue la nota, di rappresentare il proprio know-how di lungo corso nell'esecuzione di progetti di idrogeno convenzionale, oggi massimizzato nella progettazione in corso di progetti di idrogeno blu. (segue) (Com)