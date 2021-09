Imprese: Saipem presenta soluzioni su gas e low carbon a Gastech 2021 a Dubai (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le principali tecnologie relative all’ambito idrogeno, ha illustrato il concept recentemente presentato al mercato, Suiso, sviluppato da Saipem stessa per convertire gli impianti esistenti in idrogeno verde attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili. Saipem ha, inoltre, posto l’accento anche sulle proprie soluzioni relative all’intera catena della carbon capture use and storage (Ccs), fondamentali per il processo di decarbonizzazione, illustrando l’identificazione di una tecnologia capace di ridurre drasticamente i costi di recupero della CO2 senza fare uso di composti chimici usati in tecnologie tradizionali di separazione della CO2. Non da ultimo, sono state evidenziate dall’azienda le diverse soluzioni, spesso facilmente integrabili in strutture esistenti, un esempio tra tutti: la CO2 recuperata può essere utilizzata nella produzione di Urea, di cui Saipem è leader tecnologico, metano o metanolo. (Com)