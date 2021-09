Spagna: ministra Difesa su arresto Puigdemont, nessun cittadino può sottrarsi a giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione del governo spagnolo è l'unica possibile in uno stato di diritto: nessun cittadino può sottrarsi alla giustizia e ha l'obbligo di presentarsi in tribunale. Lo ha affermato la ministra della Difesa, Margarita Robles, nel commentare l'arresto avvenuto ieri in Sardegna dell'ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont, spiegando che questo principio vale per tutti "senza eccezione". La ministra ha evidenziato che il caso del leader indipendentista è ora nella mani della giustizia italiana, spagnola ed europea ed ha invitato tutti "ad essere prudenti e ad aspettare".(Spm)