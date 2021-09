Grecia: premier Mitsotakis a colloquio con Guterres a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione cipriota, le tensioni nel Mediterraneo orientale e la transizione energetica dell'economia greca: sono stati questi i temi centrali dell'incontro tra il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis e il segretario generale Onu Antonio Guterres a margine dei lavori dell'Assemblea generale a New York. Mitsotakis, secondo quanto riferisce una nota del governo di Atene, ha spiegato che la Grecia sostiene fermamente la pace, la stabilità e la cooperazione multilaterale nel Mediterraneo orientale sulla base del rispetto del diritto internazionale del mare e dei principi di buon vicinato. Secondo il premier ellenico, le "attività illegali" della Turchia nella regione sono una "violazione dei diritti sovrani" della Grecia, così come della Convenzione Onu sul diritto del mare (Unclos). Riguardo la questione cipriota, Mitsotakis ha ribadito che Atene punta ad una soluzione sulla base del rispetto delle risoluzioni Onu per la creazione di una federazione delle due comunità respingendo d'altra parte come "inaccettabili" le proposte alternative volte alla creazione di due Stati a Cipro. (Gra)