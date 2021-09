Energia: Besseghini (Arera), transizione decisa consapevolmente, non per immediato vantaggio economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione ecologica “è a un grande ciclo di trasformazioni che abbiamo deciso di intraprendere consapevolmente, alla luce della nostra capacità di studiare il presente e di immaginare il futuro e non per effetto di un evidente immediato vantaggio tecnico o economico”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) Stefano Besseghini in occasione della presentazione della Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall’Autorità. “Una condizione - ha aggiunto - che ha caratteristiche di unicità nella storia dell’uomo, almeno confrontabile con la unicità degli eventi che cerchiamo di evitare. L’umanità nel suo complesso ha dovuto interrogarsi su come indirizzare la propria azione per far sì che i propri figli avessero la possibilità di svilupparne una propria”.(Rin)