Energia: Besseghini (Arera), ritardo su rinnovabili e infrastrutture creano vulnerabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il venire meno di asset storici, ritardi nelle rinnovabili e delle infrastrutture per la loro integrazione, ”portano grande vulnerabilità”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) Stefano Besseghini in occasione della presentazione della Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall’Autorità. Il senso “di urgenza della transizione, sollecitata anche dai mercati dell’energia, mostrano il costo dell’incertezza”, ha aggiunto. (Rin)