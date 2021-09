Mali: ministra Difesa Francia, vogliamo ritorno dello Stato, non accordo con mercenari russi Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia e tutti i partner che sono al fianco del Mali oggi non vogliono l'arrivo di mercenari russi del Gruppo Wagner ma il ritorno dello Stato maliano. Lo ha detto la ministra della Difesa francese, Florence Parly, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde". Secondo Parly, se il Mali stringesse un accordo con il gruppo paramilitare Wagner "si isolerebbe dal resto della comunità internazionale", in quello che sarebbe uno "strano modo di rafforzare" la propria sovranità. Prendendo una simile decisione Bamako creerebbe una "grave incompatibilità" con il sostegno della comunità internazionale, ha aggiunto Parly, sottolineando che il "ricorso a dei mercenari" non può coabitare con questa realtà. Parly è rientrata da poco da un tour in Niger e Mali durante il quale ha discusso con le autorità locali proprio questa questione, emersa con le voci di colloqui che Bamako avrebbe avviato con la compagnia paramilitare russa per garantire la sicurezza del Paese. L'accordo prevederebbe l’invio di circa 1.000 mercenari sul territorio maliano. (segue) (Frp)