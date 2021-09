Covid: presidente azerbaigiano Aliyev all'Onu, solidarietà globale per superare pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Azerbaigian sostiene una sempre maggiore solidarietà globale per superare la pandemia di Covid-19. È quanto dichiarato dal presidente azerbaigiano, Ilham Aliev, nel suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu. "In qualità di presidente del Movimento dei Paesi non allineati, l'Azerbaigian ha presentato un numero di iniziative globali. Nel maggio del 2020, l'Azerbaigian ha tenuto una riunione a livello di vertice del gruppo di contatto del Movimento dei non allineati in risposta al Covid-19. Durante il vertice, ho suggerito la convocazione di una sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in risposta al coronavirus a livello dei capi di Stato e di governo. Questa iniziativa è stata sostenuta da più di 150 Stati membri delle Nazioni Unite e la sessione speciale si è svolta il 3-4 dicembre del 2020. Esprimo la mia gratitudine al segretario generale Antonio Guterres e a tutti gli Stati che sostengono le nostre iniziative", ha detto Aliyev nel suo intervento. "In numerose occasioni, l'Azerbaigian ha pubblicamente espresso il suo malcontento per l'accumulo di vaccini da parte di alcuni paesi ricchi. Ribadiamo il nostro sgomento per il persistente 'nazionalismo dei vaccini' e la crescente disuguaglianza nell'accesso ai vaccini tra i Paesi in via di sviluppo e quelli sviluppati. Tali azioni impediscono ai Paesi in via di sviluppo di proteggere le loro popolazioni. Secondo i rapporti internazionali, finora, oltre il 75 per cento delle dosi di vaccino mondiali è stato acquistato da 10 paesi ricchi, mentre la copertura vaccinale dei paesi a basso reddito è inferiore al 2 per cento", ha detto il presidente azerbaigiano.