Covid: presidente azerbaigiano Aliyev all'Onu, solidarietà globale per superare pandemia (2)

- Per richiamare l'attenzione internazionale su questa sfida, l'Azerbaigian, a nome del Movimento dei Paesi Non Allineati, ha avviato una risoluzione per garantire un accesso equo e universale ai vaccini per tutti i Paesi nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che è stata adottata all'unanimità lo scorso marzo. “L'Azerbaigian prevede di avviare una risoluzione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite sullo stesso argomento durante questa sessione. Riteniamo che sia necessario intraprendere azioni globali forti, coese e mirate per riprendersi meglio dal Covid-19. A questo proposito, suggeriamo di istituire un gruppo di esperti ad alto livello delle Nazioni Unite sulla ripresa globale dal Covid -19, che potrebbe preparare raccomandazioni sulle misure globali per il periodo post-pandemia", ha aggiunto Aliyev. (Rum)