Rpt - Brescia: arrestate figlie e fidanzato della maggiore per omicidio Laura Ziliani

- Nella mattinata del 24 settembre, a Brescia e nella provincia di Bergamo, i Carabinieri della Compagnia di Breno (BS), coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brescia, nei confronti di due sorelle di 26 e 19 anni, figlie di Laura Ziliani, 55enne, scomparsa da Temù (BS) nella mattinata dell’8 maggio 2021, e del fidanzato della sorella maggiore, uno studente universitario 27enne residente in provincia di Bergamo. I tre sono accusati dell’omicidio volontario e dell’occultamento di cadavere della madre delle ragazze. Verranno trasferiti nel carcere di Brescia. (segue) (Com)