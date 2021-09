Rpt - Brescia: arrestate figlie e fidanzato della maggiore per omicidio Laura Ziliani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano state le due figlie a dare l’allarme quella mattina, verso le 12.00, contattando il 112 e segnalando il mancato rientro della loro mamma, uscita di casa presto per andare a fare una passeggiata nella frazione di Villa Dalegno. La donna sarebbe dovuta rientrare verso le ore 10.00. Poco dopo la segnalazione sono iniziate le ricerche, che hanno coinvolto carabinieri, soccorso alpino e vigili del fuoco, oltre a numerosi volontari. Le ricerche sul luogo della scomparsa non diedero frutti. Le indagini nei confronti dei tre indagati, sui quali i carabinieri avevano dubbi riguardo la loro storia, sono state avviate in contemporanea alle ricerche. L'analisi dei tabulati telefonici, degli smartphone e dei computer sequestrati hanno evidenziato numerose discrepanze nel racconto dei tre arrestati. A fine giugno le due figlie e il fidanzato della sorella più grande erano stati iscritti al registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Sono risultati infatti sospetti sia l'allarme della scomparsa, dato troppo rapidamente, che il ritrovamento del telefono cellulare della vittima, dal quale non era solita separarsi. Ad aggravare la situazione e a consolidare i sospetti degli inquirenti è stato il ritrovamento di una delle due scarpe della donna, che secondo le figlie indossava quella mattina, il 23 maggio. (segue) (Com)