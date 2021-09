Rpt - Brescia: arrestate figlie e fidanzato della maggiore per omicidio Laura Ziliani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cadavere è stato rinvenuto l'8 agosto da un bambino che passeggiava lungo la riva del fiume Oglio. Il corpo, in stato di decomposizione e non riconoscibile in volto, indossava solo una canottiera e degli slip, in contrasto con quanto affermato dai tre indagati. Una ciste presente sul piede destro e degli orecchini di oro giallo avevano fatto sospettare gli inquirenti che si trattasse proprio della donna scomparsa. L'analisi del dna ha poi fornito la conferma definitiva. L'autopsia ha rilevato lesioni interne e l'esame tossicologico ha mostrato la presenza di benzodiazepine nel corpo della vigilessa. (Com)