Roma 2021: Smeriglio (S&D), domani iniziativa in piazza con Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani sabato 25 ottobre alle ore 18 sarò in piazza con Roberto Gualtieri per una bella iniziativa popolare a sostegno della sua candidatura. Saremo nell'area pedonale di via Flavio Stilicone a Cinecittà in VII Municipio, insieme ai candidati e le candidate di Sinistra civica ecologista. Un dibattito in mezzo alla gente, per far conoscere a più persone possibile le nostre idee sul futuro della città. Introdurrà il dibattito il candidato Sandro Luparelli, modererà il confronto la giornalista Angela Mauro di Huffington Post". Così in una nota l'europarlamentare di S&D Massimiliano Smeriglio.(Com)