Libano: Hezbollah, seconda nave carica di carburante arrivata nel porto siriano di Banias

- Una seconda nave carica di carburante è arrivata nel porto siriano di Banias per scaricare il carburante che verrà trasportato poi in Libano. Lo ha dichiarato il partito sciita libanese Hezbollah, secondo il quale la nave è arrivata in Siria ieri sera alle ore 22:00 (ora locale). La prima nave è arrivata a Banias lo scorso 14 settembre e il carico è stato poi trasportato via terra nella regione orientale libanese della Bekaa. Il transito attraverso la Siria mira a evitare che il Libano sia colpito dalle sanzioni statunitensi imposte su tutte le importazioni dall’Iran. (Lib)