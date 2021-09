Iraq-Cipro: ministri Esteri, firmato accordo che elimina visti per passaporti diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, e l’omologo cipriota, Nikos Christodoulides, hanno firmato un accordo per esentare i titolari di passaporti diplomatici dai visti di ingresso nei due Paesi. Lo rende noto l’agenzia di stampa irachena “Ina”, secondo la quale l’incontro è avvenuto a margine della 76esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Durante il colloquio, le due parti hanno discusso delle relazioni bilaterali, degli sviluppi regionali e internazionali e delle loro ripercussioni sui due Paesi. (Res)