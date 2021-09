Governo: Meloni, spero che la fiducia tributata a Draghi dagli imprenditori sia ben riposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la standing ovation degli imprenditori per il premier, all'Assemblea generale di Confindustria, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una intervista a "La Stampa" dice di capire "la speranza degli imprenditori, di chi vuole ripartire, e spero che la fiducia tributata a Mario Draghi sia ben riposta". Il premier ha lanciato un messaggio importante: nessun aumento delle tasse. "Condivido che il governo si occupi di alleggerire con 3 miliardi l'impatto sulle bollette, contenta che escluda l'aumento delle tasse sconfessando così Enrico Letta, con le sue idee sulla patrimoniale e sulla successione. Anche se poi questo governo lavora sulla revisione delle stime catastali". "Se rivedi le stime e non fai nulla, - continua - l'Imu e tutte le tasse collegate alla casa aumenteranno. Non solo: si rischia di vedere ricalcolato il proprio punteggio Isee e di vedere ridiscussi i propri servizi sociali". Quindi non si fida della rassicurazione di Draghi, quando dice 'è il momento di dare e non di prendere'. "Spero sia vero: rivedere gli estimi catastali sarebbe fare il gioco delle tre carte, e non sarebbe serio". (segue) (Res)