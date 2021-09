Governo: Meloni, spero che la fiducia tributata a Draghi dagli imprenditori sia ben riposta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente confessa inoltre di essere colpita dalla "santificazione del personaggio, che non passa neanche per la beatificazione, anche se in questa fase posso considerarla comprensibile. Sicuramente è una figura che rassicura. Ma ripeto: valuto i fatti, su alcune cose Draghi va bene e su altre meno". Per esempio la gestione della vicenda Alitalia: "diamo via la nostra compagnia aerea, una compagnia che diventerà low cost, ma la colpa non è certo dei dipendenti. Sul trasporto aereo la politica non è mai esistita e non ha mai difeso il nostro vettore nazionale. Se davvero Draghi è influente, deve metterci la faccia: anche con l'Europa". Quanto al Green Pass esteso, "siamo la sola nazione al mondo che lo applica così: il lasciapassare del governo per poter lavorare. E' una misura fatta male, che non bloccherà il contagio. Lo ritengo un'arma di distrazione di massa", ha concluso Meloni. (Res)