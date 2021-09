Usa: incaricato d'Affari Smitham, vogliamo lavorare con l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la nascita di Aukus, la partnership tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti destinata ad affrontare l'espansionismo cinese nell'Indo-Pacifico, la Francia ha affermato che l'Europa si sente tagliata fuori dalla politica estera americana e che è necessario che gli Stati Uniti riconquistino la fiducia europea. "Il presidente Biden è stato molto chiaro: l'impegno degli Stati Uniti nel confronti della Nato e dell'Europa è forte e duraturo. E Biden è stato personalmente coinvolto con la Nato quand'era senatore e vicepresidente", dice al "Corriere della Sera" Thomas Smitham, Incaricato d'affari presso l'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia e attualmente capo missione in attesa che Biden nomini il nuovo ambasciatore. "L'idea dl regione Indo-pacifica aperta e sicura è un importante obiettivo sia degli Usa che dell'Europa, dobbiamo lavorare insieme". La Francia si è sentita danneggiata dal punto di vista economico, militare, politico. E poi c'è il piano formale: non era stata informata che l'accordo per sottomarini era saltato. "Vorrei separare la sostanza dalla comunicazione. La sostanza è che c'è una ragione strategica importante per questo accordo. Gli australiani hanno contattato il Regno Unito e gli Stati Uniti in proposito. L'altra sera il presidente Biden ha detto al presidente Macron che la situazione avrebbe beneficiato di consultazioni più aperte tra i due Paesi e lo riconosciamo. C'era una ragione strategica per questo accordo, ma accogliamo calorosamente l'impegno francese nell'Indo-Pacifico e la collaborazione con l'Ue: un accordo non dovrebbe distrarci da ciò". (segue) (Spm)