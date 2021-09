Usa: incaricato d'Affari Smitham, vogliamo lavorare con l'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come risultato della telefonata tra Biden e Macron - continua Smitham - l'ambasciatore francese tornerà la prossima settimana per avviare conversazioni con il governo Usa e costruire misure concrete e obiettivi comuni: penso che quella parte sia più o meno risolta. Voglio sottolineare che gli Stati Uniti sono un grande Paese, possiamo fare più cose allo stesso tempo: avere relazioni incredibilmente forti con la Francia e la Nato e incredibilmente forti nell'Indo-Pacifico". L'incaricato d'Affari presso l'ambasciata Usa pensa infine che "come risultato di questa conversazione, abbasseremo il tono tra di noi. Biden e Macron si sono accordati per incontrarsi a fine ottobre in Europa: sarà un altro passo importante nel rapporto", ha concluso Smitham. (Spm)