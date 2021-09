Governo: Carfagna, portare l'Italia fuori dalla crisi sanitaria ed economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria ha chiesto di accelerare le riforme, esprimendo il timore che possano slittare. "Quella delle imprese, - dice la ministra per il Sud, Mara Carfagna, a "la Repubblica" - ma direi del Paese intero, è una preoccupazione che capisco perché l'attuazione delle riforme nei tempi previsti è condizione per l'erogazione dei finanziamenti europei. Detto questo, io ricordo bene le maggioranze litigiose e questa è la meno litigiosa mai vista, nonostante la sua eterogeneità". "All'interno del governo - aggiunge - c'è un'armonia dettata non tanto dalla identità di vedute e di visioni, che non c'è, quanto dalla consapevolezza che abbiamo tutti una grande responsabilità: portare l'Italia fuori dalla crisi sanitaria ed economica causata dal Covid". Eppure uno dei principali azionisti, Salvini, non sembra tanto in armonia col suo governo. "Tra le posizioni gridate in piazza o sui social e i voti a Palazzo Chigi e in Parlamento, al netto delle assenze, c'è una grande distanza. E questo è quello che conta". (segue) (Res)