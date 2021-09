Governo: Carfagna, portare l'Italia fuori dalla crisi sanitaria ed economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi la ministra non condivide l'allarme lanciato da Bonomi, secondo cui i partiti attentano alla coesione del governo pensando alle prossime amministrative e al Quirinale. "No, per una ragione semplice: minare la stabilità del governo, rallentarne l'operato, non porterebbe alcun vantaggio ai partiti. Azioni di sabotaggio, di disturbo, esporrebbero chi le compie ad accuse di inaffidabilità. Al contrario io penso che una reale e condivisa ricerca di soluzioni verrebbe premiata: dimostrerebbe che la politica italiana è diventata adulta, più attenta agli interessi del Paese anziché all'affermazione di una identità o alla ricerca del consenso a tutti i costi". Sempre Bonomi si è augurato che Draghi 'continui a lungo nella sua attuale esperienza'. "Io capisco il punto di vista delle imprese. Loro dicono: finalmente c'è un governo in grado di fare le riforme invocate da vent'anni, più resta, meglio è. E i sondaggi sul premier mostrano che pure la stragrande maggioranza degli italiani la pensa così. Dopodiché credo che una grossa coalizione per Draghi possa realizzarsi a tre condizioni: un centro molto più forte, una sinistra svincolata dai grillini e una destra riconciliata con l'Europa. Ma è uno scenario impossibile", ha concluso Carfagna. (Res)