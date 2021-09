Germania: Walter-Borjans (SpD), Laschet (Cdu-Csu) è un rischio per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato cancelliere dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, è “un rischio per la Germania”, perché “non ha una strategia uniforme e diretta”. È quanto affermato da Norbert Walter-Borjans, copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) con Saskia Esken. Intervistato dall'emittente televisiva “Zdf”, Walter-Borjans ha attaccato Laschet, presidente della Cdu e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, sulla politica estera. In particolare, il copresidente della SpD ha affermato che “non dormirebbe tranquillo” se il candidato cancelliere dei popolari ottenesse l'incarico e dovesse negoziare, per esempio, con il presidente russo Vladimir. Laschet si fa, infatti, prendere dal “panico” e modifica quotidianamente i propri piani. Per Walter-Borjans, ciò rivela “debolezza politica” e, se il presidente della Cdu dovesse negoziare da cancelliere “sulla scena internazionale, non supererebbe la tensione in nessuna situazione stressante”. Inoltre, ha proseguito l'esponente della SpD, Laschet si rifiuta di fornire “risposte chiare a domande critiche”. Per Walter-Borjans, infine, il candidato cancelliere di Cdu e Csu è vicino a settori del proprio partito che flirtano con l'estrema destra o provengono dal cattolicesimo “arciconservatore”, con “connessioni riconosciute con l'Opus Dei e simili”. (Geb)