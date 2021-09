Medio Oriente: ministro Esteri Anp incontra omologa senegalese, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Riad Malki, ha incontrato l’omologa senegalese, Aissata Tall Sall, per discutere delle relazioni tra i due Paesi. Lo rende noto l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale l’incontro è avvenuto a margine della 76ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Durante l’incontro, le due parti hanno discusso le prospettive di sviluppo delle relazioni bilaterali in campo economico, culturale sanitario e politico. (Res)