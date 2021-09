Emirati: all’ambasciata d’Italia l’evento “Towards Cop26: Uae and Youth4Climate Initiative”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le storie e le aspirazioni delle quattro giovani delegate, che rappresenteranno gli Emirati Arabi Uniti allo "Youth4Climate: Driving Ambitions" la prossima settimana a Milano, sono state al centro dell'iniziativa organizzata dall'ambasciata d'Italia negli Emirati in collaborazione con l'ambasciata del Regno Unito ieri a Masdar City Abu Dhabi. Lo riferisce una nota dell’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi. L'evento "Towards Cop26: Uae and Youth4Climate Initiative", tenutosi in presenza presso la Mohammed Bin Zayed University for Artificial Intelligence con il supporto di Masdar (azienda internazionale di energia rinnovabile e sostenibilità, parte del gruppo Mubadala), nella cornice della V edizione del Festival sullo sviluppo sostenibile organizzato da ASviS, è stata l'occasione per le quattro giovani delegate, Hoor Ahli, Haya Almansoori, Lara Rudar e Mathani Mudir, per diffondere il loro messaggio ed idee: responsabilizzare i giovani, contribuire a formulare proposte concrete ai decisori della CoP26 e approfondire i temi che gli studenti affronteranno durante la conferenza. (segue) (Res)