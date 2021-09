Emirati: all’ambasciata d’Italia l’evento “Towards Cop26: Uae and Youth4Climate Initiative” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il seminario è stato introdotto dal Ministro degli Eau per il cambiamento climatico e l'ambiente, Abdulla al Nuaimi, che ha valorizzato la partecipazione delle giovani delegate a Y4C all'interno della strategia emiratina volta ad incoraggiare un ruolo attivo delle giovani generazioni nella transizione ecologica. Da parte loro, l'ambasciatore d'Italia negli Emirati, Nicola Lener, e l'incaricato d'affari del Regno Unito nel Paese del Golfo, Sophie Brecknell, hanno sottolineato come Y4C sia un'opportunità chiave per le nuove generazioni di contribuire a formulare proposte concrete ai decisori della Cop26 per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. All'incontro hanno anche partecipato una rappresentanza dei volontari del Padiglione Italia ad Expo 2020 Dubai, che - come ha ricordato nel suo intervento conclusivo il commissario generale Paolo Glisenti - rappresentano un ideale elemento di continuità con la programmazione italiana all'Esposizione Universale, i cui temi sono rivolti alle nuove generazioni quali protagoniste attive del contrasto al cambiamento climatico. (Res)