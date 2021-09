Mauritania: forti proteste a Rkiz, arrestate almeno 60 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 60 le persone arrestate ieri in Mauritania in relazione ai disordini avvenuti nella città di Rkiz, nel sud del Paese. Lo hanno riferito fonti citate dal portale “Echourouq Media”. La città è stata teatro di forti proteste, dovute alle frequenti interruzioni di corrente della città, che hanno preso di mira istituzioni pubbliche e durante le quali sono stati registrati diversi feriti. Il ministero dell'Interno del Paese ha dichiarato in una nota di aver avviato un'indagine sulla questione, osservando che "tutti coloro che sono coinvolti negli eventi da vicino o da lontano saranno arrestati e ritenuti responsabili". (Mar)