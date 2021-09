Expo: Roma ecologista per Raggi sindaca, ora la città è pronta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera si è tenuto a Palazzo Brancaccio il convegno "Roma Expo 2030: sostenibilità e innovazione. Un'opportunità di rigenerazione urbana per turismo, commercio, greenbuilding e industria innovativa". All'incontro moderato da Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente, presente il capolista della lista ecodigital, Roma Ecologista, Alessandro Bianchi: "Expo2030 e un'occasione straordinaria. Nel 2030 i cambiamenti climatici ci saranno ancora e Roma deve dare il suo contributo. Questa candidatura è un impegno che la Raggi sta portando avanti, un traguardo che va nell'interesse della sua città e oltre la sua candidatura". Presente anche Veronica Tasciotti, Assessora allo sport, turismo e politiche giovanili: "Roma è una città complessa ma è 'una Ferrari', citando la sindaca Raggi, al momento l'unica in grado di guidarla. La destinazione del contributo di soggiorno, ad esempio, a Roma chiamata così, quindi non tassa, è servita per il turismo ma c'è bisogno di una destinazione più definita, come richiedono le associazioni di categoria. Ecco perché abbiamo deciso di incrementarla dal 5 per cento al 10 per cento, da reinvestire in un tavolo di regia insieme proprio alle associazioni di categoria". E conclude: "Dobbiamo ritornare al turismo di qualità, rispettoso della città e dei cittadini. Roma non può dire no ai grandi eventi ma si deve preparare. I grandi eventi portano indotto e turismo e Expo sarà un'opportunità. Confermare Roma capitale dei grandi eventi con questa candidatura serve a dare uno stimolo". (segue) (Com)