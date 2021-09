Expo: Roma ecologista per Raggi sindaca, ora la città è pronta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Andrea Coia, assessore allo Sviluppo economico e lavoro: "Innovazione e sostenibilità sono elementi fondamentali che abbiamo voluto tradurre in nostri progetti, come Agrifood, per portare benefici alla filiera agroalimentare. Roma e agro sono parte della storia di questa città. Una filiera condotta nell'interesse del bene pubblico con un prodotto di qualità, una serie di iniziative sotto l'aspetto dell'innovazione e della smart city: questi i principi che vogliamo portare ad Expo 2030". Alberto Sasso, Presidente Eur spa ha aggiunto: "L'Eur è sede di un centinaio di aziende, un peso economico importante che dimostra come il settore congressuale debba fare essere. In questo mandato abbiamo deciso di matchare il settore congressuale e culturale con 100 eventi , come il summit del G20 che si terrà all'Eur a fine ottobre. La sostenibilità è un investimento sul futuro. Tante iniziative servono da stimolo a parlare di temi come la sostenibilità urbana o la resilienza al cambiamento climatico e l' Eur su questo può fare molto". (segue) (Com)