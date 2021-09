Expo: Roma ecologista per Raggi sindaca, ora la città è pronta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Fondazione UniVerde, ha affermato: "Roma è una città enorme, difficile da amministrare ma anche con grandi potenzialità. Ecco perché sostegno Expo2030 in una città con il maggior numero di ambasciate al mondo, la capitale mondiale dell'ONU per l'alimentazione. Mi auguro che il Presidente del Consiglio firmi la candidatura di Roma. Roma Ecologista a favore di Roma Expo2030". Infine, Simone Facchinetti, Rappresentante ufficiale della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti ha concluso: "Presentare la candidatura ad Expo2030 vuol dire avere una visione in un momento storico molto delicato. Proporre oggi Expo va a prendere anche i millenials e la generazione Z. È importante questa candidatura di Roma per rilanciare la città a livello di brand internazionale, così come è successo per Milano". (Com)