Lavoro: Cgil e Fisac Cgil, solidarietà a dipendenti Monte Paschi in sciopero

- "La Cgil di Roma e del Lazio e la Fisac Cgil di Roma e del Lazio esprimono la loro solidarietà ai lavoratori del Monte dei Paschi di Siena che hanno proclamato lo sciopero per oggi, 24 settembre, con presidio in piazza Monte Citorio". Così, in una nota, le organizzazioni sindacali. "Le sorti dei 21 mila dipendenti di questa banca - continuano - non possono essere decise a un tavolo in cui il sindacato viene escluso e in cui gli unici interessi in campo a essere tutelati siano quelli degli azionisti privati. Un'azienda come il Monte dei Paschi, partecipata al 64 per cento dal Mef, ha il dovere di tutelare non solo l'occupazione e le professionalità dei dipendenti, ma anche l'impiego del denaro pubblico che deve essere valorizzato e non usato per aumentare guadagni di soggetti privati, ipotizzando smembramenti della banca e consentendo a UniCredit di acquisire gli asset attivi, lasciando a carico della collettività esclusivamente i costi dell'operazione. Ancora una volta, anche il Lazio rischia di venire penalizzato da scelte che non tengono in considerazione il ruolo che le aziende di credito dovrebbero svolgere per rilanciare e sostenere l'economia del territorio, le aziende, i cittadini e i lavoratori" (Com)