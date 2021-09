Russia-Afghanistan: fonti stampa, si valuta visita a Mosca delegazione governo talebano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia e le autorità talebane stanno discutendo la possibilità di una visita a Mosca di una delegazione del governo, ma è troppo presto per parlare di dettagli. Lo ha detto all’agenzia di stampa “Ria Novosti” una fonte del ministero degli Esteri russo. "Se ne sta discutendo, ma è troppo presto per parlare di dettagli", ha affermato la fonte. In precedenza, il viceministro della Cultura e dell'Informazione del governo talebano, Zabihullah Mujahid, ha dichiarato a “Ria Novosti” che le autorità di Kabul si aspettano di sviluppare relazioni con la Russia ad alto livello, possibilmente anche grazie a una visita a Mosca. (Rum)