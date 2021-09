Mps: sciopero lavoratori, "nostro futuro incerto, meritiamo rispetto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera aperta ai cittadini, le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena spiegano le motivazioni dello sciopero indetto per oggi, 24 settembre. "In questi anni avete sentito parlare della nostra Banca come di un problema. Invece noi siamo le persone che, nonostante le difficoltà, hanno lavorato con dedizione per rendere alla nostra clientela un servizio competente e rispondente alle esigenze. Oggi siamo in sciopero perché il nostro futuro è incerto", scrivono nella lettera. "Non sappiamo per quale azienda lavoreremo, se la nostra professionalità sarà salvaguardata, se lavoreremo nella stessa città, quale mansione saremo chiamati a svolgere. Oppure se saremo considerati esuberi, cioè persone di troppo, che non servono più", proseguono i lavoratori di Mps. (segue) (Com)