Mps: sciopero lavoratori, "nostro futuro incerto, meritiamo rispetto" (2)

- "Oggi siamo in sciopero perché abbiamo affrontato la crisi senza nasconderci - spiegano -, mettendoci la faccia e accollandoci la nostra parte di sacrificio economico, per un risanamento promesso e mai arrivato. La responsabilità non è nostra ma siamo noi, lavoratrici e lavoratori del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, a rischiare di pagarne il conto. Un conto salatissimo. Oggi siamo in sciopero perché meritiamo rispetto e per chiedere di essere coinvolti da subito nel progetto che deve riguardare il complesso dei dipendenti dell’intero Gruppo - e non solo una parte - per contrattare le garanzie di un futuro dignitoso e sostenibile. Per tutte e per tutti noi. Vi chiediamo - concludono - lo sforzo di comprendere le nostre ragioni e di essere solidali con la nostra protesta". (Com)