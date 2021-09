Algeria: ministro Esteri incontra segretario Organizzazione trattato messa al bando test nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, ha incontrato ieri il segretario esecutivo del Comitato preparatorio dell'Organizzazione del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari (Ctbto), Robert Floyd. Lo ha riferito lo stesso Lamamra in un tweet sul suo account ufficiale, affermando di aver ribadito al segretario esecutivo l'impegno dell'Algeria a sostenere gli sforzi per raggiungere gli obiettivi del trattato e costruire un mondo libero dalle armi nucleari. (Ala)