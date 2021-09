Ue: Lagarde, volatilità mercato energetico si protrarrà oltre la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superamento delle distorsioni causate dalla pandemia di Covid-19 alle catene di fornitura globali non basterà a risolvere la volatilità dei prezzi dell'energia cui fanno fronte le economie dell'eurozona. Lo ha dichiarato la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel corso di una intervista all'emittente televisiva statunitense "Cnbc". Secondo Lagarde, le forti pressioni al rialzo che caratterizzano risorse come gas naturale e petrolio hanno natura differente rispetto alle carenze di materiali come i semiconduttori, che già da mesi affliggono l'economia globale e in particolare settori quali l'automotive. La presidente della Bce ha avvertito che l'inflazione dei prezzi dell'energia si prefigura come un problema col quale l'eurozona dovrà fare i conti a lungo termine, e che potrà essere superato soltanto "quando verranno individuate nuove fonti di approvvigionamento". Lagarde ha definito l'attuale quadro economico "un periodo di aggiustamento", legato anche alla storica transizione dei modelli economici e di sviluppo intrapresa dalle economie europee. "L'energia è un problema con cui faremo i conti a lungo. Siamo impegnati in una transizione da fonti energetiche fossili (...) e aspiriamo a divenire assai meno dipendenti da queste ultime", ha affermato Lagarde. La carenza di gas naturale ha causato un brusco aumento dei prezzi dell'energia per i consumatori europei; Paesi come Francia, Spagna, Italia e Grecia si sono già attivati per tentare di limitare almeno in parte le ricadute economiche sui loro cittadini, ma le conseguenze strutturali della volatilità dei prezzi energetici sull'inflazione nell'eurozona restano oggetto di profonda incertezza anche tra gli economisti. (Beb)