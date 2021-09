Iraq-Pakistan: colloquio telefonico tra premier Al Kadhimi e Khan, focus su relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier iracheno, Mustafa al Kadhimi, ha avuto una conversazione telefonica con l'omologo pachistano, Imran Khan, per discutere delle relazioni bilaterali fra i due Paesi. Lo ha dichiarato una nota dell'ufficio stampa del primo ministro iracheno, secondo la quale la conversazione ha riguardato le modalità per sviluppare le relazioni bilaterali. Secondo la dichiarazione, Al Kadhimi ha sottolineato l'importanza di "coordinare un'azione regionale congiunta, per aumentare la stabilità nella regione e promuovere obiettivi di sviluppo sostenibile". (Res)