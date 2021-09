Difesa: conclusa nuova esercitazione militare congiunta Marocco-Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eserciti di Marocco e Stati Uniti hanno concluso ieri un'esercitazione militare congiunta nel campo della risposta ai disastri, programma durato quattro settimane che “evidenzia la continua forza della partnership militare tra Stati Uniti e Marocco". Lo ha reso noto l'ambasciata degli Stati Uniti in Marocco in un comunicato, affermando che "elementi della Guardia nazionale dello Stato americano dello Utah hanno condotto questa esercitazione nella città di Ksar el Seghir - sul fronte mediterraneo, di fronte alla Spagna meridionale - con la partecipazione delle forze armate reali" marocchine. L'ambasciata ha indicato che l'esercitazione ha incluso la simulazione di un incidente industriale su larga scala che richiedeva operazioni di ricerca e soccorso via terra e mare, lo spegnimento di incendi in impianti industriali in un ambiente contenente materiali pericolosi, nonché la gestione di crisi a livello nazionale. (Mar)