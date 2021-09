Usa-India: colloquio Harris-Modi su Afghanistan, pandemia e clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, in visita negli Stati Uniti, a Washington, ha incontrato la vicepresidente Usa, Kamala Harris, con la quale ha scambiato opinioni sui recenti sviluppi globali, in particolare in Afghanistan, e condiviso la visione di un Indo-Pacifico libero, aperto e inclusivo. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano. Modi e Harris, si legge nella nota, hanno anche parlato dell’evoluzione della pandemia di coronavirus nei rispettivi Paesi e delle vaccinazioni. Inoltre, hanno sottolineato l’importanza di un’azione collaborativa sul cambiamento climatico. A questo proposito il leader di Nuova Delhi ha ricordato il recente lancio della Missione nazionale per l’idrogeno. Il colloquio, infine, si è soffermato sullo sviluppo della cooperazione bilaterale in aree come la ricerca spaziale, le tecnologie informatiche e il settore sanitario. (Nys)